Автомобили Lada оснастят беспилотными технологиями: проект на этапе тестирования

Специалисты отечественного производителя АВТОВАЗ совместно с разработчиками из научного центра в области автомобилестроения НАМИ работают над беспилотными технологиями, применение которых планируется в новых автомобилях Lada классов C и D.
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