Бабушка: "Сейчас ты с папой поедешь к нотариусу и подаришь ему квартиру"

5МИНУТКАДети и семьяБабушка: "Сейчас ты с папой поедешь к нотариусу и подаришь ему квартиру" Когда мне было 10, мой отец женился во второй раз. Мачеха быстренько забеременела и родила отцу сына.Вернуться к статье2110НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина глушковаНе понимаю, что девочка дура, но не совсем? Какой долг, отец обязан содержать, кормить,одевать своего ребенка. По квартире она сообразила, а по претензиям отца оказалась слабоумной особью.Царица яяяяяяяА ничего, что отец пользовался 18 лет ее квартирой? А ничего, что отец ОБЯЗАН был содержать своего несовершеннолетнего ребенка? А ничего, что девочка у них была заместо няни, чей труд вообще-то довольно дорого оплачивается? Я не поняла, почему она сама не выставила им счёт за ее эксплуатацию и эксплуатацию ее жилья?!Царица яяяяяяяТакой человек не имеет права зваться отцом. Она им ничего не должна. Наоборот, ДОЛЖНЫ ЕЙ. На месте этой девочки я выставила бы им тааакой счёт, что они валялись бы у меня в ногах! Вместо этого она им ещё платит. Дура что ли?Царица яяяяяяяТакой человек не имеет права зваться отцом. Она им ничего не должна. Наоборот, ДОЛЖНЫ ЕЙ. На месте этой девочки я выставила бы им тааакой счёт, что они валялись бы у меня в ногах! Вместо этого она им ещё платит. Дура что ли?Ульяна КазаковаКакой бред. Ничего она не должна. Предложила бы отцу обратиться в суд. Очень сильно сомневаюсь, что он чего нибудь добился. И пусть воспользуется листочком, при большой надобности, в сортире. Больше он ни на что не годен.ЛилияАвтор превзошёл себя в своих фантазиях.)))Vera DobryaginaЛиличка, так для нас старается)))Такая бредятина однозначно вызовет волну возмущения в комментариях, а этого-то автору и надо!ElenaЗачем было терпеть? Для решения подобных вопросов есть органы опеки. Но вообще история не слишком правдоподобна.Рита ИсламоваА зачем платить отцу? А бесплатная нянька, уборщица и кухарка? Алименты отца? Бесплатное проживание всей семейки в твоей квартире? Вообще-то история старая. Автор переписал и и добавил страстей от себя. Поэтому рассказ неправдоподобный.АРАлександр Киевская Русь100%-ое вранье! Таких выродков не бывает. Таких отцов не бывает. И выплат таких родному отцу тоже не бывает! И мачехи такие встречаются только в кино.Vera DobryaginaНу бабушка-то не совсем неправа была, назвав внучку "паршивой овцой"))) С головой-то девочка не дружит совсем. По списку вот заинтересовало - а выставленные суммы, они с какого потолка взялись? 324 тыс за еду. Это что, папаша каждый кусок, который его дочь съедала, фиксировал и стоимость высчитывал? Так пусть и на других членов семьи рассчитает - сколько его жена, сынок, тесть с тёщей, бабушка поели и выпили. У него на каждого паёк определён, что ли? Чушь несусветная вообще. Всё остальное хотя бы в руках подержать можно, хотя тоже мура, а оплата ЖКХ - это он сам себе яму вырыл с подсчётами. Жил в чужой квартире, жена и сын при нём, пользовались и водой и светом, и всем остальным - и дочь ему его счастье должна оплатить? Понятно, что выдумка всё это, но зачем героиню рассказа идиоткой-то выставлять? Которая вместо того, чтобы с этой ведомостью в суд пойти, согласилась долгие годы этот долг выплачивать.Нана МелицкауриЗато потом( если рассказ правда, естественно) через энное количество лет заботливый папаша НЕ сможет подать на алименты на неблагодарную дочь, которую он ажно 18 лет поил-кормил, одевал-обувал, крышу над головой обеспечивал….Vera DobryaginaНе уверена, что ради того, чтоб отец через энное кол-во лет не подал на содержание от дочери, она пошла на выплату этих выдуманных сумм. У неё мозгов на это не хватит.Alex НемоНе правда. Поскольку выплаты документально не оформлены, то такой папаня вполне может, и даже есть шанс удачно, подать на алименты после достижения пенсионного возраста, по причине отсутствия средств на поддержание жизни. При этом доказать выплаты будет можно, а вот за что они производились, нет. Так что, девочка действует неправильно и глупо. А судя по всему она работать умеет и кто знает какого успеха добьется к тому времени когда папанеец достигнет пенсионного возраста. Только решение суда может её защитить.Галина РезниковаЗачем платить, пусть бы попробовал получить эти деньги через суд.Alex НемоС точки зрения закона девушка имела право (точнее обязана была) посмеяться над претензией и выставить встречный счет за эксплуатацию принадлежащей ей квартиры. Кроме того решать подобные вопросы просто необходимо через суд. Ей выставили счет за выполнение их обязанностей в отношении несовершеннолетнего ребенка. Это что за бред? Любой, даже российский, суд просто выгнал бы подобного заявителя вон! И кстати к вопросу о якобы алиментах, да возможен такой запрос после достижения родителями пенсионного возраста и при отсутствии возможности себя содержать. Поскольку девочку, как я понимаю, не удочеряла мачеха, то подать на алименты имеет право только так называемый отец. А вот доказать что у него нет средств к существованию будет весьма не просто. Ну разве что его женушка выставит его из дома на помойку, и у него не будет даже минимальной пенсии...Елена игрикПосмеяться и выбросить бумажку. Начнут угрожать - писать заявление о вымогательстве. Ничего платить не надо. Этот "долг" кончится, еще что-нибудь придумают.Vera DobryaginaНе, выбрасывать не надо. Мало ли пригодится.ООльгаДевчушка, совсем дура или это байка какая то.ВВикторНадо было самой выставить счет зато что жили в ее квартире столько лет и за моральные обиды!Светлана СергиенкоВот и я о том же ,выставить счёт этим тварям и не заморачиваться. Мачеха-то здесь вообще - пришей п-е кирпичь.Вообще не имеет никаких прав,гнобила дитя.Комментировать
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