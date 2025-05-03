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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Android 16 может получить одну из самых ожидаемых функция — Google тестирует дескто...

Android 16 может получить одну из самых ожидаемых функция — Google тестирует дескто...

Android 16 может получить одну из самых ожидаемых функция — Google тестирует десктопный режим с окнами и прочимВ Android 16 появится встроенный десктопный режим (Desktop Mode), который превратит смартфон в полноценный компьютер при подключении к монитору.

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