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Видео: Почему итальянские дома за 1 евро — разорение для покупателя

Видео: Почему итальянские дома за 1 евро — разорение для покупателя

Знаете ли вы, что в Италии можно купить дом всего за 1 евро? Это кажется невероятным, но еще пару лет назад правительство Италии решило бороться с проблемой депопуляции в маленьких городках и пошло на такой шаг, как продажа недвижимости за копейки.

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