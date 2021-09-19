Видео: Почему итальянские дома за 1 евро — разорение для покупателя

Знаете ли вы, что в Италии можно купить дом всего за 1 евро? Это кажется невероятным, но еще пару лет назад правительство Италии решило бороться с проблемой депопуляции в маленьких городках и пошло на такой шаг, как продажа недвижимости за копейки.