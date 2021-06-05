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Гладилин считает, что в свои 37 лет Жирков сыграл с Болгарией великолепно

Гладилин считает, что в свои 37 лет Жирков сыграл с Болгарией великолепно

Сборная России одержала победу над Болгарией в контрольном матче со счетом 1:0. Ветеран московского "Спартака" Валерий Гладилин по итогам этой игры выделил футболистов, которые, на его взгляд, уже полностью готовы к предстоящему чемпионату Европы.

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