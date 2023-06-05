Большинство казанцев поддерживают запрет использования электросамокатов лицами до 18 лет

Большинство казанцев выступили за ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, а также поддержали запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.