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Большинство казанцев поддерживают запрет использования электросамокатов лицами до 18 лет

Большинство казанцев поддерживают запрет использования электросамокатов лицами до 18 лет

Большинство казанцев выступили за ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, а также поддержали запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

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