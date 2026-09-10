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Спорт Уик-Энд

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Главный и VAR на «Локомотиве» - из Петрозаводска. В августе эти арбитры зафиксировали победу «Зенита» над «Балтикой»

Главный и VAR на «Локомотиве» - из Петрозаводска. В августе эти арбитры зафиксировали победу «Зенита» над «Балтикой»

Субботний матч 8-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» обслужит бригада арбитра Никиты Новикова. 27-летний судья из Петрозаводска назначен на игру с участием «сине-бело-голубых» второй раз в карьере, напоминает официальный сайт «Зенита».

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