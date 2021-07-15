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В Кубке Либертадорес VAR неправильно зафиксировал офсайд

В Кубке Либертадорес VAR неправильно зафиксировал офсайд

В матче Кубка Либертадорес между командами "Серро Портеньо" — "Флуминенсе" (0:2) бригада видеоассистентов допустила грубую ошибку, в результате которой в концовке первого тайма было неверно подтверждено положение "вне игры" и отменено взятие ворот.

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