В Кубке Либертадорес VAR неправильно зафиксировал офсайд

В матче Кубка Либертадорес между командами "Серро Портеньо" — "Флуминенсе" (0:2) бригада видеоассистентов допустила грубую ошибку, в результате которой в концовке первого тайма было неверно подтверждено положение "вне игры" и отменено взятие ворот.