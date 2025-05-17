Русский компас Харам: мигранты-курьеры теперь могут не везти ваш заказ. Таксисты и врачи тоже откажутся работать? Фото: Belkin Alexey/GlobalLookPress.
А что, если вслед за курьерами мигранты-таксисты откажутся возить людей, которые едят свинину? Мигранты-врачи — лечить "неверных"? И так далее
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Как много страхов и опасений, а причина, как я понимаю, всегда одна и таже -продажность российских чиновников, в том числе и работников правоохранительных органов. Надо соблюдать закон, а не решать вопросы за благодарность. Ну почему приехавший на работу мигрант без знания русского языка оказался в России? Ну почему мигрант без знания русского языка работает в такси, в медицине или даже курьером? Ну почему мигрант нарушивший Российское законодательство, как правило отстаётся не наказанным. или наказание не обосновано мягкое? Ну почему в школу приняты дети не знающие русского языка? Правильно, ответ один, кому-то это выгодно! Я не говорю о тех, кто занимается заселением России мигрантами за гранты англосаксов, они враги и ведут войну с Россией на уничтожение. Но ведь те чиновники которые потакают врагам России за деньги тоже по сути являются врагами России. Значит выход один -надо поступать с врагами так, как того требует военное время, то есть для них нужна высшая мера наказания. Только эта мера начнёт применяться, так сразу и наступит избавление от специально созданных проблем. Мигранты, получившие рабочую визу по приглашению на работу, будут прилежно работать, а на улицах прекратится бандитский беспредел. Всё просто. Но, для этого нужна политическая воля.
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15 час.
юф
юра федулов
Только тогда вертикаль заставят вспомнить о брошенных на произвол судьбы и забытых своих российских кадрах.
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11 час.
Александр
А что,если бы подобным авторам перестать нести бред и раздувать из мухи слона?
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9 час.
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