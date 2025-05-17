А что, если вслед за курьерами мигранты-таксисты откажутся возить людей, которые едят свинину? Мигранты-врачи — лечить "неверных"? И так далее

Виктор Гайдуков

Как много страхов и опасений, а причина, как я понимаю, всегда одна и таже -продажность российских чиновников, в том числе и работников правоохранительных органов. Надо соблюдать закон, а не решать вопросы за благодарность. Ну почему приехавший на работу мигрант без знания русского языка оказался в России? Ну почему мигрант без знания русского языка работает в такси, в медицине или даже курьером? Ну почему мигрант нарушивший Российское законодательство, как правило отстаётся не наказанным. или наказание не обосновано мягкое? Ну почему в школу приняты дети не знающие русского языка? Правильно, ответ один, кому-то это выгодно! Я не говорю о тех, кто занимается заселением России мигрантами за гранты англосаксов, они враги и ведут войну с Россией на уничтожение. Но ведь те чиновники которые потакают врагам России за деньги тоже по сути являются врагами России. Значит выход один -надо поступать с врагами так, как того требует военное время, то есть для них нужна высшая мера наказания. Только эта мера начнёт применяться, так сразу и наступит избавление от специально созданных проблем. Мигранты, получившие рабочую визу по приглашению на работу, будут прилежно работать, а на улицах прекратится бандитский беспредел. Всё просто. Но, для этого нужна политическая воля.