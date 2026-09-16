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От совместных смен к реальной семье: 8 известных актёрских пар, поженившихся после работы в кино

От совместных смен к реальной семье: 8 известных актёрских пар, поженившихся после работы в кино

На съёмочной площадке от актёров требуют предельной искренности: приходится играть страсть, ревность, сложные семейные конфликты или нежность.

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