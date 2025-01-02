Ввод контингента НАТО на Украину закрутит новую спираль войны

Автор: Антон Дольский Пока пропагандисты и дипломаты дружно уверяют, что ввод иностранных миротворцев на Украину в рамках плана по прекращению конфликта без согласия российской стороны невозможен, Европа продолжает подготовку к этому, и есть все признаки, что спрашивать согласия не собирается.