Ввод контингента НАТО на Украину закрутит новую спираль войны

Автор: Антон Дольский Пока пропагандисты и дипломаты дружно уверяют, что ввод иностранных миротворцев на Украину в рамках плана по прекращению конфликта без согласия российской стороны невозможен, Европа продолжает подготовку к этому, и есть все признаки, что спрашивать согласия не собирается.
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