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Носатый – ко Дню национальной армии: "Гарант мира и стабильности Республики Молдова"

Национальная армия является гарантом мира и стабильности Республики Молдова, а наше государство вносит весомый вклад в международную безопасность, заявил министр обороны Анатолий Носатый по случаю 32-й годовщины со дня создания Национальной армии.

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