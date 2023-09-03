Носатый – ко Дню национальной армии: "Гарант мира и стабильности Республики Молдова"

Национальная армия является гарантом мира и стабильности Республики Молдова, а наше государство вносит весомый вклад в международную безопасность, заявил министр обороны Анатолий Носатый по случаю 32-й годовщины со дня создания Национальной армии.
Национальная армия является гарантом мира и стабильности Республики Молдова, а наше государство вносит весомый вклад в международную безопасность, заявил министр обороны Анатолий Носатый по случаю 32-й годовщины со дня создания Национальной армии.
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