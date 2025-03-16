РИА Новости: планы властей РФ в отношении Украины сильно удивят Запад

Предложение российского президента Владимира Путина о создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной вызвало болезненную реакцию властей западных стран и киевского режима, 16 марта пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.
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