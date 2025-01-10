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Царьград

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Пожар на "Куриное царство" в Курской области локализован на площади 5000 кв.м

Пожар на "Куриное царство" в Курской области локализован на площади 5000 кв.м

В Горшеченском районе Курской области спасатели полностью ликвидировали пожар на птицефабрике "Куриное царство".

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