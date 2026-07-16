Когда бензин становится новой «гречкой»: что происходит на АЗС Татарстана

Отпуск бензина на АЗС Татарстана за последние две недели вырос на 20%. Власти объясняют это массовой покупкой топлива впрок, а эксперты сравнивают происходящее с «синдромом гречки», когда опасения дефицита сами провоцируют ажиотажный спрос.