Когда бензин становится новой «гречкой»: что происходит на АЗС Татарстана

Отпуск бензина на АЗС Татарстана за последние две недели вырос на 20%. Власти объясняют это массовой покупкой топлива впрок, а эксперты сравнивают происходящее с «синдромом гречки», когда опасения дефицита сами провоцируют ажиотажный спрос.
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