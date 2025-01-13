Экс-премьер Канады попросил Трампа опомниться «как старик старика»

Бывший премьер Канады Жан Кретьен, которому 11 января исполнился 91 год, в своей авторской колонке для издания The Globe and Mail обратился к избранному президенту США, 78-летнему Дональду Трампу «как старик к старику», попросил его опомниться и отказаться от идеи присоединить Канаду к Соединенным Штатам.
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