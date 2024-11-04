Tech4Gamers: ветеран Rockstar критикует PlayStation за закрытие авторов Concord

Принадлежащая Sony компания PlayStation столкнулась с одним из самых больших провалов в истории игровой индустрии, когда онлайн-шутер Concord был отключен от серверов всего через две недели после запуска игры.
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