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Украинская сторона сообщила о потере населенного пункта Ивановка под Купянском

Украинская сторона сообщила о потере населенного пункта Ивановка под Купянском

Украинский военный паблик Deep State сообщил об успехе русской армии на Купянском направлении.Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Ивановка на Купянском участке фронта.

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