Две полицейских семьи на Среднем Урале удостоены медали ордена «Родительская слава»

Фото предоставлено В.Н. Горелых BrisperЕкатеринбург | 10: 57. 22 января 2025 года в колонном зале дома Севастьянова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды – медали ордена «Родительская слава» восьми семьям, две из которых – полицейские.
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