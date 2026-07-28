📷❗️Беспилотный аппарат «Герань-4 Seeker» получил возможность проведения оптико-электронной разведки благодаря установке панорамной широкоугольной камеры с углом обзора 180° и двух объективами Dahua TiOC.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️Беспилотный аппарат «Герань-4 Seeker» получил возможность проведения оптико-электронной разведки благодаря установке панорамной широкоугольной камеры с углом обзора 180° и двух объективами Dahua TiOC.