За прошедшие сутки в полицию Тулы поступило пять заявлений о мошенничестве.Наиболее крупный ущерб понесла 65-летняя жительница Привокзального округа: под предлогом «защиты сбережений» она перевела аферистам 2,88 млн рублей.
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