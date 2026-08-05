Основателя NFT-проекта обвиняют в использовании миллионов долларов из средств инвесторов для финансирования хобби диджеинга и азартных игр

Основателю NFT-стартапа предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве после того, как прокуратура заявила, что он украл миллионы долларов у инвесторов для финансирования своего личного образа жизни, включая кредит на квартиру в Майами и свое хобби диджеинга.
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