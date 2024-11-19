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Одинокий Делле: дельфин разговаривает сам с собой в Балтийском море

Одинокий Делле: дельфин разговаривает сам с собой в Балтийском море

В Балтийском море обнаружен дельфин-афалин по имени Делле, который ведет разговоры с самим собой. Исследования учёных из университета Южной Дании показывают, что поведение животного может быть вызвано одиночеством.

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