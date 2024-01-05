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Финляндия готовится запретить импорт российского СПГ в 2025 году

Финляндия готовится запретить импорт российского СПГ в 2025 году

Власти Финляндии готовятся запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с 2025 года, пишет местная газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра по делам окружающей среды и климата Кая Мюккянена.

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