В Сочи всю ночь ликвидировали последствия оползня, который сошёл на жд-пути Инцидент произошёл на перегоне Дагомыс-Сочи, на место было направлено более 50 железнодорожных рабочих и спасателей.
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В Сочи всю ночь ликвидировали последствия оползня, который сошёл на жд-пути Инцидент произошёл на перегоне Дагомыс-Сочи, на место было направлено более 50 железнодорожных рабочих и спасателей.