В Кемерове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели товарищескую встречу по мини-футболу с подростками

На игру были приглашены юные футболисты в возрасте от 7 до 15 лет, участники проекта «Другой путь». Данный социальный проект объединяет воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, детских домов, школ, интернатов г.
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