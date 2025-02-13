Февральская индексация пенсий: прибавка к выплатам для инвалидов и пожилых — радостные новости для пенсионеров Юлия ЧелкановаС 1 января 2025 года пенсионеры смогут рассчитывать на ощутимое увеличение своих выплат.
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