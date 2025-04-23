Внутренний НИР: ученые разработали первый отечественный эндоскоп

Российские ученые создали первый отечественный эндоскоп с улучшенными свойствами. Его дополнительным преимуществом разработчики назвали хромоэндоскопический модуль, который значительно улучшает визуализацию патологий и помогает более точно диагностировать заболевания ЖКТ.
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