Внутренний НИР: ученые разработали первый отечественный эндоскоп

Российские ученые создали первый отечественный эндоскоп с улучшенными свойствами. Его дополнительным преимуществом разработчики назвали хромоэндоскопический модуль, который значительно улучшает визуализацию патологий и помогает более точно диагностировать заболевания ЖКТ.