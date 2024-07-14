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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент об отказе Клаудиньо пожать руку Семаку при замене: «Неправильное отношение. Сергей – не только отличный тренер, но и прекрасный человек»

Агент об отказе Клаудиньо пожать руку Семаку при замене: «Неправильное отношение. Сергей – не только отличный тренер, но и прекрасный человек»

Инцидент произошел по ходу матча OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2), когда полузащитник «Зенита» покинул поле на 62-й минуте.

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