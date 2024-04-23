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В НАМИ назвали уровень локализации производства Aurus

В НАМИ назвали уровень локализации производства Aurus

Локализация производства автомобилей Aurus в России и в дружественных странах составляет около 90%. Об этом заявил заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев, сообщает ТАСС 23 апреля.

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