В НАМИ назвали уровень локализации производства Aurus

Локализация производства автомобилей Aurus в России и в дружественных странах составляет около 90%. Об этом заявил заместитель директора проекта «Единая модульная платформа» ФГУП «НАМИ» Александр Лебедев, сообщает ТАСС 23 апреля.
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