Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Героев Отечества

И отметили, что сегодня наша страна особо чествует людей, проявивших наивысшую воинскую доблесть Губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем Героев Отечества и Днем Георгия Победоносца.