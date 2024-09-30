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SUSANIN

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  • кромчанин
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В Удмуртии производство лекарств выросло в 18 раз

В Удмуртии производство лекарств выросло в 18 раз

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат предоставил данные по динамике промышленного производства в республике. За 8 месяцев 2024 года по сравнению аналогичным периодом 2023 года индекс промышленного производства составил 106,2%.

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