В Удмуртии производство лекарств выросло в 18 раз

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат предоставил данные по динамике промышленного производства в республике. За 8 месяцев 2024 года по сравнению аналогичным периодом 2023 года индекс промышленного производства составил 106,2%.
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