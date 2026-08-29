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Курские новости

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В Курске начали разрисовывать бетонные укрытия

В Курске начали разрисовывать бетонные укрытия

Депутат от «Новых людей» Максим Сысоев предложил разрисовать бетонные укрытия в Курске, теперь на них изображены символы региона и кожлянская игрушка.

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