Политолог предрек длительное противостояние на Ближнем Востоке после ударов США

REUTERS/UK MOD Конфликт на Ближнем Востоке вместе с авиаударами США по объектам в Сирии и Ираке вышел на новый уровень и может привести к длительному противостоянию в регионе, заявил в беседе с РЕН ТВ политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
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