Чем известна икона «Всех скорбящих Радость», что можно и что нельзя делать в церковный праздник 6 ноября Алёна Юрьева6 ноября православная церковь отмечает праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
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