Синоптик Ильин предупредил о сильных дождях и ветре в Москве

Циклон начнёт влиять на столичный регион уже предстоящей ночью, а в субботу принесёт до 7–10 мм осадков в Москве и до 13–17 мм местами по области, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
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