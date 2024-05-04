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Армия России уничтожила 44 единицы бронетехники ВСУ

Армия России уничтожила 44 единицы бронетехники ВСУ

Российские бойцы уничтожили 44 единицы бронетехники и 6665 боевиков ВСУ за неделю. При этом, ВС РФ не только успешно отразили 93 контратаки противника, но и сумели продвинуться на более выгодные позиции, сообщили в Минобороны РФ.

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