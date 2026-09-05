Что это за штука? 16 предметов, которые заставят ваш мозг кипеть

Что может объединять проржавевший цилиндр из палисадника, диковинный снаряд из качалки и безымянный пластиковый огрызок со дна ящика для столовых приборов? Лишь одно — с первого взгляда их назначение не способен определить никто.
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