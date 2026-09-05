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Что это за штука? 16 предметов, которые заставят ваш мозг кипеть

Что это за штука? 16 предметов, которые заставят ваш мозг кипеть

Что может объединять проржавевший цилиндр из палисадника, диковинный снаряд из качалки и безымянный пластиковый огрызок со дна ящика для столовых приборов? Лишь одно — с первого взгляда их назначение не способен определить никто.

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