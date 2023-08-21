Российские войска взяли очередной опорный пункт ВСУ восточнее Красного Лимана, продвинувшись не менее чем на 2 км

Российские войска ежедневно продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях. Один только этот факт вызывает крайнюю обеспокоенность в стане спонсоров киевского режима, ведь потери этим режимом территорий во время разрекламированного «контрнаступа» точно не входили в их планы.
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