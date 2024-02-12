«Посадили на сухой паек»: как Евросоюз привел экономику в состояние стагнации

Отказ Евросоюза от поставок энергоресурсов из России привел к стагнации ее экономики. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя при Евросоюзе Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости.
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