Артиллеристы уничтожили "опорник" боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Военные артрасчета 152-мм буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии