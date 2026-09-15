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Видео уничтожения антенны ВСУ

Видео уничтожения антенны ВСУ

Бойцы РФ уничтожили антенну ВСУ в зоне Спецоперации. Кадры публикует НМ ДНР. Операторы беспилотных летательных аппаратов 238‑й гвардейской артиллерийской бригады, входящей в состав 8‑й гвардейской общевойсковой армии, успешно осуществили точечные удары с применением ударных дронов «Упырь-18 опто».

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