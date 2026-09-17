Ароматная курица сразу c тушеной капустой. Сложили все в рукав и просто ждем

Этот простой рецепт — настоящая находка для дней, когда нет сил долго стоять у плиты. Куриные окорочка маринуются в ароматных специях с соевым соусом и выкладываются прямо на овощную подушку из нашинкованной капусты, моркови и лука.
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