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На полигонах Черноморского флота военнослужащие молодого пополнения приступили к занятиям по боевой подготовке

На полигонах Черноморского флота военнослужащие молодого пополнения приступили к занятиям по боевой подготовке

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах «Ангарский», «Перевальное» и «Казачий». В них задействовано порядка 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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