У хита «333» появилась кавер-версия «Елочка, гори!»

Народный гимн СВО — хит «333» — получил новогоднюю версию в исполнении автора Александра Ванюшкина, которая прозвучит с телеэкрана 31 января на канале «Звезда» и 1 января в программе «Три аккорда» на Первом канале.
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