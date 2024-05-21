В Магаданской области госавтоинспекторы проводят познавательные встречи с детьми

В рамках профилактической акции «Внимание – дети!» госавтоинспекторы Среднеканского, Сусуманского и Хасынского муниципальных округов провели с детьми и подростками беседы о безопасном поведении на дорогах.
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