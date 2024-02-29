В Подмосковье производитель медицинского оборудования расширит производство

Компания «ДИАКОН-ДС», занимающаяся производством медицинских изделий для in vitro, расширит производство медицинского оборудования для проведения исследований за счёт строительства современного высокотехнологичного комплекса.
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