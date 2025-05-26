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Царьград

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Трамп - за быстрый мир на Украине. Киев в панике: Серьёзные потери его не останавливают

Трамп - за быстрый мир на Украине. Киев в панике: Серьёзные потери его не останавливают

В офисе киевского главаря переполох из-за желания американского президента добиться быстрого мира на Украине.

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