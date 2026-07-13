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Орлов о Головине и «Зените»: «Это вызов для него – приехать в команду-чемпион, где предстоит борьба за титул. Нельзя исключать, что 1-е место будет давать право игры в ЛЧ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил информацию о возможном переходе полузащитника « Монако » Александра Головина в « Зенит ».

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