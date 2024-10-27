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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это»

Впервые эту кричалку начали скандировать фанаты «Факела» в матче 27-го тура Мир РПЛ прошлого сезона. «Почему многие болельщики скандируют: «Зенит» – позор российского футбола»? Без понятия.

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